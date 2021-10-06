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Юрист Дахов перечислил признаки слежки за квартирой
Общество
Юрист Дахов перечислил признаки слежки за квартирой
pxhere.com

Москва, 6 октября. Злоумышленники часто устанавливают незаметные «маячки», чтобы узнать, когда жертва отсутствует. Об этом сообщил ведущий юрист Евразийской юридической компании «Сенатор» Юрий Дахов.

Таким сигналом для мошенника могут стать рекламный буклет, специально оставленный в почтовом ящике, или положенная под дверь хрупкая вещь под ковриком перед дверью (к примеру, печенье), или маленькие предметы в замочной скважине (нитки, спички). Таким образом преступник понимает, в какое время владелец жилья бывает в квартире, сообщил специалист в беседе с «Прайм».

Необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы, если вы обнаружили признаки слежки за жильем, резюмирует юрист. Согласно законодательству России нарушение неприкосновенности частной жизни наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев.

Проявляют находчивость и аферисты поменьше. Например, недавно появилась новая схема вымогательства денег. Робот звонит жертве и сообщает ей об изменении номера телефона или банковского счета, после чего переключает разговор на поддельного банковского сотрудника.

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