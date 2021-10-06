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ПФР опроверг начисление допвыплат пенсионерам со северным стажем
Общество
ПФР опроверг начисление допвыплат пенсионерам со северным стажем
vk.com  /  Официальный аккаунт ПФР в Карелии

Москва, 6 октября. Пенсионный фонд России (ПФР) разоблачил фейк о дополнительных выплатах пенсионерам-северянам.

Ранее в интернете появилась информация о выплате 9066 рублей, которую якобы будут добавлять ежемесячно к пенсии некоторых россиян. Речь шла о пенсионерах, у которых есть северный стаж. Авторы фейка предлагали обратиться с доплатой в ПФР.

Отделение фонда по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре напомнило, что северный стаж предполагает 15 лет работы на Крайнем Севере или 20 лет работы на территориях, приравненных к Крайнему Северу. Он идет в расчет при назначении пенсии. Следовательно, пенсионеры-северяне уже получают повышенные выплаты ежемесячно.

«Каких-либо новшеств в данном направлении с 1 октября не вводится, поэтому обращаться в клиентские службы ПФР и на горячие телефонные линии по этому вопросу нет необходимости», — объяснили представители фонда.

Ведомство отмечает, что северный стаж позволяет получать повышенную пенсию вне зависимости от текущего региона проживания. Об этом сообщает «Царьград».

Ранее российское правительство предложило ежегодно повышать пенсии граждан. Социальные пенсии будут, как и раньше, ежегодно повышаться с 1 апреля.

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