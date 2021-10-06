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Барабанщик Nirvana Дэйв Грол пережил горечь утраты от смерти Кобейна дважды
Общество
Барабанщик Nirvana Дэйв Грол пережил горечь утраты от смерти Кобейна дважды
Global Look Press  /  Rudi Keuntje/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 6 октября. Бывший барабанщик группы Nirvana Дэйв Грол рассказал, как ему сообщили о передозировке и смерти Курта Кобейна за месяц до самоубийства фронтмена коллектива.

Во вторник, 5 октября, вышли в свет мемуары бывшего участника группы Nirvana, фронтмена Foo Fighters Дэйва Грола «Рассказчик: Истории о жизни и музыке». В книге рок-музыкант вспомнил, как 3 марта 1994 года, после передозировки Кобейна, ему позвонили и сказали, что фронтмен Nirvana умер.

«У меня подкосились колени, и я уронил телефон, упал на пол в спальне, закрыл лицо руками и заплакал», — сообщил в своей книге 52-летний Грол.

Музыканта охватила печаль более глубокая, чем он мог представить, сообщает New York Post. Но вскоре поступил новый звонок, и Гролу сообщили, что Кобейн все еще жив.

«В течение пяти минут я перешел от самого темного дня в моей жизни к ощущению того, что заново родился», — написал музыкант.

Курт Кобейн покончил с собой 5 апреля, но о смерти товарища Грол узнал лишь три дня спустя. Музыкант признался, что после первого сообщения о смерти друга возвел «высокие стены», поэтому не мог пережить всю боль утраты. Но теперь не проходит и дня, чтобы он не вспоминал погибшего товарища, признался Грол.

Ранее жена Кобейна, актриса и рок-певица Кортни Лав заявила, что музыкант мог бы не покончить с собой. По мнению Лав, смерть Кобейна связана с хитом Smells like teen spirit, которая стала главным хитом культового альбома Nevermind.

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кобейн nirvana грол
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