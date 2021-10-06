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Политолог Семченко прокомментировал отставку спикера Рады Разумкова
Политика
Политолог Семченко прокомментировал отставку спикера Рады Разумкова
instagram.com  /  @dmytro.razumkov

Киев, 6 октября. Политолог Александр Семченко считает, что отставка спикера Рады Дмитрий Разумкова может усугубить конфликты в парламенте.

Семченко уверен, что Разумкова решили снять с должности по личным причинам. Об этом он рассказал НСН.

«Что бы там Разумков ни говорил, он ничему не мешал в команде Зеленского. Все законы, которые Зеленский проталкивал, он проталкивал с помощью Разумкова», — сказал политолог.

По словам Семченко, спикер Рады мог говорить то, что не нравится украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Эти нюансы могли послужить причиной отставки Разумкова.

Ранее сообщалось, что партия Зеленского намерена уволить спикера Рады после временной отставки. Соответствующую информацию распространил член партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. По его словам, пропрезидентская политическая сила недовольна отклонением Разумкова от общего курса команды. Однако сам спикер парламента отвергает эти обвинения.

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