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АКРА ожидает несущественный дефицит региональных бюджетов в России
Экономика
АКРА ожидает несущественный дефицит региональных бюджетов в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 октября. Совокупный дефицит бюджетов регионов России по итогам 2021 года может составить менее 1% от их налоговых и неналоговых доходов (ННД), отмечено в аналитическом комментарии АКРА.

По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), запланированные в текущем году объемы дефицитов (около 1,5 трлн рублей) не будут достигнуты, сообщает РИА Новости.

«В зависимости от объема безвозмездных поступлений и итогового исполнения расходной части бюджетов совокупный дефицит может оказаться несущественным (менее 1% ННД)», — говорится в сообщении АКРА.

В агентстве отметили, что вместе с мерами поддержки бюджетам регионов и реструктуризацией долга «это ведет к росту финансовой устойчивости» многих из них. Согласно оперативным данным на 30 сентября, рост налоговых и неналоговых доходов субъектов РФ за девять месяцев составил 20% относительно аналогичного периода 2019 года и 28% в годовом выражении.

Ранее кабмин внес в Госдуму проект бюджета на период с 2022 по 2024 годы. Согласно пояснительной записке к документу, ВВП России вырастет на 4,2% в этом году и на 3% — в следующем.

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