Депутат ГД Завальный оценил ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2»

Москва, 6 октября. Ввод российского газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию зависит от здравомыслия европейских партнеров, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Завальный предположил, что может повлиять на запуск российского газопровода. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Чем быстрее Европа откажется от политики двойных стандартов, от этой политизированности… поставок энергообеспечения, энергобезопасности, тем быстрее будет запущен «Северный поток — 2"», — сказал депутат.

По словам Завального, сертификация является бюрократическим процессом, который однако можно ускорить. Кроме того, газ по «Северному потоку — 2» является выгодным, так как поставляется по короткому маршруту.

Ранее компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия для запуска российского газопровода. Датское энергетическое агентство заявило, что нитка «СП-2» может быть введена в эксплуатацию, передает RT.

Компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Дюссельдорфа не освобождать «Северный поток — 2» из-под действия газовой директивы ЕС. Согласно нормам европейской директивы, функции добычи и транспортировки голубого топлива должны быть разделены между неаффилированными компаниями.