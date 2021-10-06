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Министры пяти стран ЕС предложили расследовать рекордный скачок цен на газ
Экономика
Министры пяти стран ЕС предложили расследовать рекордный скачок цен на газ
pixabay.com

Брюссель, 6 октября. Пять стран-членов Евросоюза выступили с предложением расследовать причины рекордного скачка цен на газ. Об этом сообщает Bloomberg.

Совместное заявление подписали министры экономики и финансов Испании, Греции, Франции, Чехии и Румынии. Стороны предлагают расследовать функционирование рынка газа Европы, чтобы понять недостаточность текущих газовых контрактов.

Также указывается необходимость формирования общего подхода на европейском уровне. Он позволит координировать ответные меры стран при аналогичных резких скачках цен. Представители пяти стран ЕС предлагают установить общие правила по объемам хранящихся запасов голубого топлива, чтобы смягчить скачки стоимости.

Согласно документу, это совместное заявление министров экономики и финансов пяти вышеперечисленных стран. При этом даты на представленной журналистом Bloomberg копии не стоит.

Газ в Европе рекордно подорожал до 1230 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

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