Политолог Закареишвили заявил о нецелесообразности ареста Саакашвили в Грузии

Тбилиси, 6 октября. Власти Грузии могут экстрадировать Михаила Саакашвили на Украину, так как он является ее гражданином. Об этом заявил политолог Паата Закареишвили.

По словам политолога, власти Украины после экстрадиции могут отпустить Саакашвили по УДО или помиловать. Он отметил, что для правительства Грузии нецелесообразно держать в тюрьме Саакашвили, так как это может стать бомбой замедленного действия. Бывший президент Грузии постоянно будет будоражить людей. Об этом информируют «Известия».

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили несколько лет назад был осужден заочно по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Суд приговорил политика к трем и шести годам лишения свободы соответственно. МВД Грузии после ареста политика 1 октября также возбудило против него уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько побывала в тюрьме, где содержится Саакашвили. Ранее они публично признались в любовной связи.