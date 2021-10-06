«Главред»: Саакашвили сдала Украина

Киев, 6 октября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили никому не нужен на родине, но всем мешает на Украине. Политик оказался в тюрьме благодаря усилиям Киева.

Политический аналитик Тарас Чорновил считает, что порой политикам язык дан исключительно для вранья. В Грузии с этим ситуация получше в силу определенных традиций. Об этом сообщает издание «Главред».

«В частности, премьер-министр Грузии сразу после задержания поблагодарил Украину за помощь в получении отдельных людей, которые разыскиваются Грузией — в частности, он вспомнил предыдущего начальника военной полиции Мегиса Кардаву, которого Украина экстрадировала в Грузию, а также поблагодарил за помощь в деле Саакашвили», — подчеркнул автор.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский может долго говорить о том, что вернет бывшего председателя Одесской обладминистрации, но благодарность Тбилиси говорит сама за себя. Посадить Саакашвили пытался еще экс-президент Украины Петр Порошенко, но у того была поддержка от Белого дома.

Ранее стало известно, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому из стен тюремной камеры.