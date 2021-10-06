Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 03:48
03:40
Общество
Юрист Уткин напомнил об обложении лотерейных выигрышей дополнительными налогами
03:22
Общество
Юрист Дахов перечислил признаки слежки за квартирой
03:20
Общество
ПФР опроверг начисление допвыплат пенсионерам со северным стажем
03:17
Общество
Барабанщик Nirvana Дэйв Грол пережил горечь утраты от смерти Кобейна дважды
03:14
Политика
Политолог Семченко прокомментировал отставку спикера Рады Разумкова
03:11
Экономика
АКРА ожидает несущественный дефицит региональных бюджетов в России
02:48
Экономика
Депутат ГД Завальный оценил ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2»
02:45
Экономика
Министры пяти стран ЕС предложили расследовать рекордный скачок цен на газ
02:31
Общество
Терапевт Игнатикова напомнила о важности масок во избежание третьей волны COVID-19
02:24
Политика
Политолог Закареишвили заявил о нецелесообразности ареста Саакашвили в Грузии
Все новости

«Главред»: Саакашвили сдала Украина
Политика
«Главред»: Саакашвили сдала Украина
Федеральное агентство новостей

Киев, 6 октября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили никому не нужен на родине, но всем мешает на Украине. Политик оказался в тюрьме благодаря усилиям Киева.

Политический аналитик Тарас Чорновил считает, что порой политикам язык дан исключительно для вранья. В Грузии с этим ситуация получше в силу определенных традиций. Об этом сообщает издание «Главред».

«В частности, премьер-министр Грузии сразу после задержания поблагодарил Украину за помощь в получении отдельных людей, которые разыскиваются Грузией — в частности, он вспомнил предыдущего начальника военной полиции Мегиса Кардаву, которого Украина экстрадировала в Грузию, а также поблагодарил за помощь в деле Саакашвили», — подчеркнул автор.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский может долго говорить о том, что вернет бывшего председателя Одесской обладминистрации, но благодарность Тбилиси говорит сама за себя. Посадить Саакашвили пытался еще экс-президент Украины Петр Порошенко, но у того была поддержка от Белого дома.

Ранее стало известно, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому из стен тюремной камеры.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Главред»: Саакашвили сдала Украина
украина саакашвили главред
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru