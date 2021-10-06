Россия заинтересована в продолжении транзита газа через Украину после 2024 года

Москва, 6 октября. Москва заинтересована в продолжении поставок газа через Украину после 2024 года, заявил глава комитета Госдумы по энергетике VII созыва Павел Завальный.

В конце 2019 года Киев и Москва подписали соглашения о продолжении поставок газа через Украину, в том числе контракт на пять лет. Об этом Завальный рассказал РИА Новости.

«Да, мы … заинтересованы в сохранении транзита газа на выгодных для обеих сторон условиях, в том числе вернуться к разговору о поставках газа на Украину: она нуждается в российском газе, потому что другого газа, кроме российского, там нет», — сказал он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО вмешаться в ситуацию с «Северным потоком — 2». По его словам, Альянс и Евросоюз должны задуматься о противостоянии угрозам, которые якобы могут исходить от запуска российского газопровода, передает RT.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил добавить в «нормандский формат» вопросы «СП-2» и безопасность Украины. Министр иностранных дел Украины также уточнил, что сейчас переговоры ведутся только на уровне советников лидеров.