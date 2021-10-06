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Комик Крис Рок пошутил о COVID-19 после положительного результата теста на коронавирус

  /   Обновлено: 06 октября 2021 02:03
Общество
Комик Крис Рок пошутил о COVID-19 после положительного результата теста на коронавирус
wikipedia.org  /  David Shankbone / CC BY 3.0

Вашингтон, 6 октября. Американский комик Крис Рок выступил на публике после получения положительного результата теста на COVID-19 в сентябре.

Рок выступил в легендарном джаз-клубе Blue Note в Нью-Йорке на концерте музыканта Роберта Гласпера, сообщает Page Six. Говоря о положительном тесте на коронавирус, комик заявил, что «воскрес из мертвых».

«Я воскрес из мертвых! У меня был COVID», — сообщил Крис Рок.

Комик в сентябре призвал поклонников «пройти вакцинацию», после того как узнал о положительном тесте на коронавирус. В Twitter Рок убеждал фанатов, что они не захотят пережить болезнь.

На шоу Гласпера Рок смог посмеяться над своим заболеванием и цветом кожи, заявив, что переболеть COVID-19 «было не так сложно, как быть черным», но «было близко» и поэтому «все пытаются этого избежать».

Ранее сообщалось, что Крис Рок снимется в новом фильме создателя картин «Боец» и «Афера по-американски» Дэвида О. Расселла. В съемках также примут участие Роберт Де Ниро, звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой, Тимоти Олифант из «Однажды в... Голливуде», Майкл Шеннон из «Достать ножи» и известный ролью Уэйна Кэмпбелла в фильме «Мир Уэйна» Майк Майерс.

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