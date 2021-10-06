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Киев обвинили в преступлении после отказа от переговоров по газу с Москвой
Политика
Киев обвинили в преступлении после отказа от переговоров по газу с Москвой
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0

Киев, 6 октября. Украинская партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) считает отказ Киева от переговоров с Россией о прямых поставках газа на Украину преступлением.

В заявлении ОПЗЖ отмечено, что украинские власти в очередной раз предали интересы украинцев и в угоду собственным «нездоровым политическим амбициям» наплевали на энергетическую безопасность страны.

«Очередной отказ официального Киева от переговоров о прямых поставках российского газа в Украину – это преступление против собственных граждан» — говорится в заявлении.

В партии подчеркнули, что Украина, вероятно, является единственной европейской страной, которая открыто говорит о топливе «как о геополитическом оружии» и выдвигает «абсолютно надуманные обвинения» против Германии, Венгрии, России и прочих государств. Украинский народ стал «заложником сложившейся ситуации», подчеркнули в ОПЗЖ.

Ранее депутат Верховной рады от «Слуги народа» Людмила Буймистер заявила, что из-за кризиса в энергетике Украина рискует не дожить до следующего отопительного сезона. Политик предрекла украинцам кризис и лютую зиму.

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