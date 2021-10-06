Анджей Дуда призвал НАТО и ЕС отреагировать на скорый запуск «Северного потока — 2»

Варшава, 6 октября. Польский лидер Анджей Дуда призвал НАТО и Евросоюз задуматься о противостоянии «вызовам», которые могут исходить от запуска российского газопровода «Северный поток — 2».

Дуда считает, что начало строительства «Северного потока — 2» является «ошибкой стратегического значения». Он отметил, что это касается не только перекрытия Москвой транзита газа на Украину, в Словакию или в обход Польши. Об этом польский президент заявил на Варшавском форуме по безопасности.

«Речь идет о чем-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов», — сказал Дуда.

Ранее польские власти заявили о сокращении стоимости поставок газа после запуска «СП-2». Газ, поставляемый трубопроводу «Северный поток — 2», может оказаться более дешевым, чем тот, что идет через Украину.