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Анджей Дуда призвал НАТО и ЕС отреагировать на скорый запуск «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 06 октября 2021 01:53
Политика
Анджей Дуда призвал НАТО и ЕС отреагировать на скорый запуск «Северного потока — 2»
UN Photo  /  Cia Pak

Варшава, 6 октября. Польский лидер Анджей Дуда призвал НАТО и Евросоюз задуматься о противостоянии «вызовам», которые могут исходить от запуска российского газопровода «Северный поток — 2».

Дуда считает, что начало строительства «Северного потока — 2» является «ошибкой стратегического значения». Он отметил, что это касается не только перекрытия Москвой транзита газа на Украину, в Словакию или в обход Польши. Об этом польский президент заявил на Варшавском форуме по безопасности.

«Речь идет о чем-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов», — сказал Дуда.

Ранее польские власти заявили о сокращении стоимости поставок газа после запуска «СП-2». Газ, поставляемый трубопроводу «Северный поток — 2», может оказаться более дешевым, чем тот, что идет через Украину.

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нато дуда северный поток -2
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