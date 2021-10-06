Центробанк может повысить прогноз по инфляции и уровню роста ВВП в октябре

Москва, 6 октября. Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Кирилл Тремасов сообщил о возможном пересмотре прогноза по инфляции в России.

Представитель ЦБ в беседе с «Известиями» напомнил, что на этот год июльский прогноз ВВП — 4-4,5% роста. Он отметил, что текущая статистика скорее демонстрирует движение экономики по верхней границе данного прогноза.

«Если в октябре будет пересмотр, то, скорее всего, в сторону повышения», — подчеркнул Тремасов.

Директор департамента добавил, что ситуация с инфляцией аналогичная. Июльский прогноз был в районе 5,7-6,2%. Последняя статистика свидетельствует о движении уровня инфляции по показателям выше верней границы, заявил представитель ЦБ.

«Пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения высоко вероятен», — сообщил он.

Центробанк пока не наблюдает явных признаков разворота. Также отмечается появление за последний месяц новых проинфляционных факторов, подчеркнул Тремасов.

Ранее рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по ВВП России. Экономисты предполагают, что рост составит 4,3%.