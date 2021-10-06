Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 02:17
02:13
Экономика
Россия заинтересована в продолжении транзита газа через Украину после 2024 года
02:03
Общество
Комик Крис Рок пошутил о COVID-19 после положительного результата теста на коронавирус
02:02
Политика
Киев обвинили в преступлении после отказа от переговоров по газу с Москвой
02:00
Украина
Правительство Украины вновь ставит страну на грань отопительной катастрофы
01:53
Политика
Анджей Дуда призвал НАТО и ЕС отреагировать на скорый запуск «Северного потока — 2»
01:26
Экономика
Центробанк может повысить прогноз по инфляции и уровню роста ВВП в октябре
01:21
Экономика
ФСА потребовала от Nord Stream 2 AG подтверждения соответствия европейским нормам
01:17
Экономика
Экономист Солодков призвал учитывать инфляцию при решении брать кредит
01:02
Армия
Боевые корабли типа «Стерегущий» модернизируют улучшенным комплексом ПВО
01:00
Общество
Участники отправившегося на МКС «киноэкипажа» оказались связаны с Севастополем
Все новости

Центробанк может повысить прогноз по инфляции и уровню роста ВВП в октябре

  /   Обновлено: 06 октября 2021 01:34
Экономика
Центробанк может повысить прогноз по инфляции и уровню роста ВВП в октябре
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 6 октября. Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Кирилл Тремасов сообщил о возможном пересмотре прогноза по инфляции в России.

Представитель ЦБ в беседе с «Известиями» напомнил, что на этот год июльский прогноз ВВП — 4-4,5% роста. Он отметил, что текущая статистика скорее демонстрирует движение экономики по верхней границе данного прогноза.

«Если в октябре будет пересмотр, то, скорее всего, в сторону повышения», — подчеркнул Тремасов.

Директор департамента добавил, что ситуация с инфляцией аналогичная. Июльский прогноз был в районе 5,7-6,2%. Последняя статистика свидетельствует о движении уровня инфляции по показателям выше верней границы, заявил представитель ЦБ.

«Пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения высоко вероятен», — сообщил он.

Центробанк пока не наблюдает явных признаков разворота. Также отмечается появление за последний месяц новых проинфляционных факторов, подчеркнул Тремасов.

Ранее рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по ВВП России. Экономисты предполагают, что рост составит 4,3%.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Центробанк может повысить прогноз по инфляции и уровню роста ВВП в октябре
центробанк ввп тремасов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru