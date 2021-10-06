ФСА потребовала от Nord Stream 2 AG подтверждения соответствия европейским нормам

Берлин, 6 октября. Федеральное сетевое агентство (ФСА) ФРГ потребовало от оператора газопровода «СП-2» подтверждения соответствия всем европейским стандартам перед вводом в эксплуатацию первой нитки.

Все технические условия перед запуском российского газопровода «Северный поток — 2» выполнены. Есть вероятность, что в скором времени одна из ниток будет запущена, поэтому оператору проекта необходимо срочно подтвердить соответствие все нормам Евросоюза. Об этом заявил ТАСС представитель немецкого регулятора.

«По этой причине Федеральное сетевое агентство в письме от 4 октября потребовало от Nord Stream 2 AG немедленно предоставить информацию, а в случае необходимости — и подтверждение того, что в рамках эксплуатации соединительного трубопровода будут соблюдаться все нормы», — заявил он.

Ранее сообщалось, что оператор «СП-2» подал апелляцию на решение суда в Дюссельдорфе, который отказался вывести его из-под действия газовой директивы Евросоюза. Немецкий суд 25 августа отклонил жалобу Nord Stream 2 AG на решение ФСА не выводить проект из-под действия газовой директивы, передает RT.

В компании Nord Stream 2 AG сообщили, что началось заполнение газом первой нитки трубопровода. Немецкая газета Die Wel выпустила материал о закачке газа в первую нитку газопровода «Северный поток — 2», читатели позитивно восприняли новость.