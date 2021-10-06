Экономист Солодков призвал учитывать инфляцию при решении брать кредит

Москва, 6 октября. Обращаться в банк за кредитом стоит только после изучения ситуации на финансовых рынках и оценке своего «кредитного потенциала», сообщил профессор НИУ ВШЭ Василий Солодков.

Директор Банковского института в беседе с «Праймом» отметил, что важно оценить стабильность доходов и прочность материального положения, а также учитывать «запас прочности» на случай непредвиденных ситуаций.

Принимать решение о кредите нужно после оценки ситуации на финансовом рынке. Так, нужно сравнить инфляцию, ставку кредита и динамику доходов. Если доходы будут расти быстрее инфляции, выплатить кредит будет проще, если ситуация обратная — стоит повременить.

Специалист отметил, что важно брать кредит в той валюте, в которой идут доходы. Попытки выиграть за счет колебаний валюты очень опасны, отметил Солодков.

Россияне с начала 2021 года взяли кредитов на сумму 2,3 трлн рублей. Об этом рассказал финансист и инвестор Ян Марчинский.