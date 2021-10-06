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Боевые корабли типа «Стерегущий» модернизируют улучшенным комплексом ПВО

  /   Обновлено: 06 октября 2021 01:02
Армия
Боевые корабли типа «Стерегущий» модернизируют улучшенным комплексом ПВО
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 6 октября. Минобороны России запустило программу по модернизации боевых кораблей типа «Стерегущий». Ведомство согласовывает с судостроительными предприятиями документацию по их ремонту.

Корветы были созданы с технологиями малозаметности. Это стало возможным за счет конструкции корпуса и надстроек. Боевые корабли практически незаметны для радаров противников.

В настоящее время они входят в число самых совершенных представителей Военно-морского флота России. Производство кораблей еще продолжается, однако новые модели будут построены по модернизированному проекту, рассказал источник в Минобороны.

Корветы, которые уже состоят на службе, также подвергнутся изменениям. Они получат мощные радары и улучшенные комплексы ПВО, которые способны поражать почти все воздушные цели, в частности, самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты, передают «Известия».

Недавно военный специалист Дмитрий Корнев рассказал про испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск», передает RT.

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минобороны модернизация корвет
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