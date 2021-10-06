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Банки поддержали трансфер IT-процессов на аутсорсинг в «Ростелеком»
Экономика
Банки поддержали трансфер IT-процессов на аутсорсинг в «Ростелеком»
unsplash.com  /  Luke Peters

Москва, 6 октября. Кредитные организации хотят отдать IT-процессы на аутсорсинг в «Ростелеком», свидетельствуют данные опроса участников рынка Ассоциацией банков России (АБР).

Специалисты АБР опросили 23 банка, в том числе системно значимые и малые кредитные организации. Кредитные организации поддержали передачу внешней компании ряда функций. Больше всего банки заинтересованы в разработке и тестировании программного обеспечения, использовании внештатного IT-персонала, подключении к Единой биометрической системе и обеспечении информационной безопасности.

В АБР считают, что создание на базе «Ростелекома» единого решения поможет сократить издержки небольшим и региональным финансовым организациям. Но в банках опасаются зависимости от поставщика, а также рисков в сфере защиты персональных данных, сообщает газета «Известия».

«Ростелеком» рассматривает предложение Ассоциации банков России об участии в проекте по разработке единого решения для средних и мелких банков. В настоящее время оценивается интерес к такой системе и экономический эффект для участников проекта, заявили изданию в пресс-службе компании.

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