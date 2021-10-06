Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 00:43
00:30
Общество
Новые правила МЧС о противопожарной защите вступили в силу в России
00:29
Политика
АПЭК допустил скорое обновление губернаторского корпуса в России
00:25
Экономика
Количество признанных банкротами россиян увеличилось за год в два раза
00:23
Экономика
Россияне потратили 265 млрд рублей на недвижимость за восемь месяцев 2021 года
00:21
Общество
Минстрой собирается разработать критерии стандартного жилья с мебелью
00:20
Общество
Роспотребнадзор предложил ввести маркировку продуктов с избытком соли и сахара
00:18
Общество
Депутаты «Единой России» предложили ужесточить наказание за изнасилование детей
00:14
Спорт
Карпин оценил готовность футболистов сборной России к матчам отбора ЧМ-2022
00:13
Экономика
Финансовые организации смогут подключаться к СБП по агентской схеме
00:11
Общество
Регионы России получат 1 млрд рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора
Все новости

Новые правила МЧС о противопожарной защите вступили в силу в России

  /   Обновлено: 06 октября 2021 00:30
Общество
Новые правила МЧС о противопожарной защите вступили в силу в России
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Москва, 6 октября. Новые правила проектирования и монтажа низковольтного электрооборудования систем противопожарной защиты вступили в силу в России.

Старые правила действовали с 2013 года. Документ СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» определил высоту установки приборов электропитания на уровне от 0,8 до 1,8 метра от уровня пола.

Согласно новым правилам, в зданиях с электроприемниками второй и третьей надежностью электроснабжения обеспечить первую категорию надежности систем противопожарной защиты. Также документ определяет методику расчета мощности аккумулятора, который будет обеспечивать работу противопожарной защиты при отключении электроснабжения.

Ранее два жителя Подмосковья погибли в охваченной огнем квартире. Спасатели тушили возгорание в квартире на первом этаже двухэтажного дома, который находится в Интернациональном переулке в городе Павловский Посад.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новые правила МЧС о противопожарной защите вступили в силу в России
мчс правила противопожарная защита
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru