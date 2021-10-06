Новые правила МЧС о противопожарной защите вступили в силу в России

Москва, 6 октября. Новые правила проектирования и монтажа низковольтного электрооборудования систем противопожарной защиты вступили в силу в России.

Старые правила действовали с 2013 года. Документ СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» определил высоту установки приборов электропитания на уровне от 0,8 до 1,8 метра от уровня пола.

Согласно новым правилам, в зданиях с электроприемниками второй и третьей надежностью электроснабжения обеспечить первую категорию надежности систем противопожарной защиты. Также документ определяет методику расчета мощности аккумулятора, который будет обеспечивать работу противопожарной защиты при отключении электроснабжения.

Ранее два жителя Подмосковья погибли в охваченной огнем квартире. Спасатели тушили возгорание в квартире на первом этаже двухэтажного дома, который находится в Интернациональном переулке в городе Павловский Посад.