АПЭК допустил скорое обновление губернаторского корпуса в России

Москва, 6 октября. Распределение бюджетных кредитов, резонансные антикоррупционные расследования, а также итоги парламентских выборов повлияли на позиции российских губернаторов, информирует АПЭК.

Главы Мордовии, Хабаровского края, Карачаево-Черкесии упрочили свое положение. У губернаторов Тверской, Белгородской, Пензенской, Ульяновской области, НАО и ряда других субъектов позиции ухудшились, сообщает «Известия». При этом в десятку самых влиятельных губернаторов России в сентябре вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, Татарстана Рустам Минниханов, Московской области Андрей Воробьев и другие.

Большинство губернаторов только укрепились в своей должности. Например, это касается губернатора Приморского края Олега Кожемяко (с 16-го на 13-е место), рейтинг которого укрепился за счет удачного проведения во Владивостоке Восточного экономического форума. Участие в нем принял сам российский президент Владимир Путин. Есть и плохие новости: ранее власти Ивановской области сообщили о гибели регионального вице-премьера Сергея Коробкина.