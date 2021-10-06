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Количество признанных банкротами россиян увеличилось за год в два раза

  /   Обновлено: 06 октября 2021 00:25
Экономика
Количество признанных банкротами россиян увеличилось за год в два раза
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Москва, 6 октября. Число банкротов в РФ выросло в 1,8 раза по сравнению с этим периодом в 2020 году, свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве «Федресурс».

Упрощенная схема списания личных долгов без суда в России заработала с 1 сентября 2020 года. РБК со ссылкой на реестр сообщает, что в минувшем году наблюдался рост банкротств в 1,6 раза — по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Всего за девять месяцев 2021 года заявлений подали 137 485 россиян (среди которых есть индивидуальные предприниматели). 95,1% оформляли личное банкротство из-за долгов, еще 3,8 дел заводили по требованию кредиторов, 1,1% — ФНС.

За год с сентября прошлого года МФЦ провели 5120 процедур внесудебного банкротства. Почти 8 тысяч заявлений вернули гражданам.

Ранее замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов сообщил, что долги россиян в размере 1,6 миллиарда рублей будут списаны в рамках процедуры внесудебного банкротства. В первый год реализации механизма было получено порядка 12 тысяч обращений.

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