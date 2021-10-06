Россияне потратили 265 млрд рублей на недвижимость за восемь месяцев 2021 года

Москва, 6 октября. Период с января по сентябрь 2021 года для россиян обернулся тратами в размере 265 млрд рублей на улучшение жилищных условий, следует из отчета компании CBRE.

Такие результаты более чем на треть превосходят показатели предыдущего года и, как считают эксперты, станут абсолютным рекордом. Исходя из данных исследований компании, спрос на жилье не утихал даже в период летних отпусков, при этом хитом продаж стали складские помещения.

Как отметила аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова, подобные показатели являются следствием увеличения спроса на защитные активы в условиях повышенной волатильности на рынках. Кроме того, влияет и тенденция повышения уровня цен.

«Рост вложений в участки под жилое строительство обусловлен льготными госпрограммами по ипотеке, ростом доступности кредитов на индивидуальное жилищное строительство и бумом на этом рынке, вызванным тенденцией к переходу на удаленный режим работы», — передают слова эксперта «Известия».

Однако, предупредил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, при покупке недвижимости необходимо сознавать все риски. На данный момент высока вероятность, что бум по приобретению недвижимости связан с низким уровнем финансовой грамотности.

Ранее сообщалось, что стоимость недвижимости в России постепенно стабилизируется. Рынок уже перешел к замедленному росту цен.