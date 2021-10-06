Минстрой собирается разработать критерии стандартного жилья с мебелью

Москва, 6 октября. Минстрой и Минпромторг к 7 октября рассмотрят возможность включения в стандарт обязательной чистовой отделки и меблировки, указано в поручении вице-премьера Виктории Абрамченко.

Для россиян такая мебель будет стоить на 40–50% дешевле, а цена квартиры при этом вырастет не более чем на 5%, информируют «Известия». Авторами такой идеи выступила Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.

На сегодняшний день обязательно требуется наличие лампочек, сантехники и смесителей, мойки с тумбой, а также плиты на кухне, подчеркнул президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, генеральный директор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков. По его мнению, в этот перечень должны войти ремонт с обоями, кухня, встроенные шкафы в прихожей, мебель в ванной. Примерно 24% жителей России при этом считают, что при ремонте больше всего затрат уходит на гостиную.