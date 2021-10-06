Роспотребнадзор предложил ввести маркировку продуктов с избытком соли и сахара

Москва, 6 октября. Обязательную маркировку продуктов питания по типу «Светофор» предложил ввести в российских магазинах общественный совет при Роспотребнадзоре.

Красным цветом предлагается обозначать продукты с избытком соли, сахара и трансжиров, а товары с нормальным значением — зеленым. Идентификация будет размещаться на ценниках, как в обычных, так и в интернет магазинах. Об этом информируют «Известия».

Отмечается, что главной целью подобной маркировки является снижение уровня неинфекционных заболеваний в России, в частности уменьшение числа людей с ожирением. Некоторые эксперты предполагают, что такое нововведение может запутать покупателей, так как в магазинах уже применяют цветовую маркировку ценников.

Ранее глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал, что в России отсутствуют признаки перегрева на потребительском рынке. По его словам, можно говорить об опережающей темпы инфляции, но не о перегреве экономики.