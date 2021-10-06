Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 00:42
00:30
Общество
Новые правила МЧС о противопожарной защите вступили в силу в России
00:29
Политика
АПЭК допустил скорое обновление губернаторского корпуса в России
00:25
Экономика
Количество признанных банкротами россиян увеличилось за год в два раза
00:23
Экономика
Россияне потратили 265 млрд рублей на недвижимость за восемь месяцев 2021 года
00:21
Общество
Минстрой собирается разработать критерии стандартного жилья с мебелью
00:20
Общество
Роспотребнадзор предложил ввести маркировку продуктов с избытком соли и сахара
00:18
Общество
Депутаты «Единой России» предложили ужесточить наказание за изнасилование детей
00:14
Спорт
Карпин оценил готовность футболистов сборной России к матчам отбора ЧМ-2022
00:13
Экономика
Финансовые организации смогут подключаться к СБП по агентской схеме
00:11
Общество
Регионы России получат 1 млрд рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора
Все новости

Депутаты «Единой России» предложили ужесточить наказание за изнасилование детей
Общество
Депутаты «Единой России» предложили ужесточить наказание за изнасилование детей
pixabay.com  /  Alexas_Fotos

Москва, 6 октября. Депутаты «Единой России» предложили ужесточить наказание за изнасилование несовершеннолетних, независимо от их возраста.

Преступников, изнасиловавших несовершеннолетних, предложили наказывать 20-ю годами лишения свободы или пожизненным заключением. Нижняя палата может рассмотреть предложение «Единой России» уже в октябре. Авторы инициативы отметили, что разница в возрасте жертв не должна быть решающим фактором, передают «Известия».

Авторами предложения выступили первый вице-спикер СФ Андрей Турчак, депутаты ГД Павел Крашенинников и Александр Хинштейн. На данный момент Уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение. При этом наказание действует тогда, когда преступление совершается против подростка младше 14 лет, а преступник уже был судим за аналогичное деяние.

Ранее на Урале рецидивист ответит перед судом за изнасилование и убийство 11-летней девочки. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Материалы уголовного дела переданы в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Депутаты «Единой России» предложили ужесточить наказание за изнасилование детей
изнасилование наказание единая россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru