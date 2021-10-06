Депутаты «Единой России» предложили ужесточить наказание за изнасилование детей

Москва, 6 октября. Депутаты «Единой России» предложили ужесточить наказание за изнасилование несовершеннолетних, независимо от их возраста.

Преступников, изнасиловавших несовершеннолетних, предложили наказывать 20-ю годами лишения свободы или пожизненным заключением. Нижняя палата может рассмотреть предложение «Единой России» уже в октябре. Авторы инициативы отметили, что разница в возрасте жертв не должна быть решающим фактором, передают «Известия».

Авторами предложения выступили первый вице-спикер СФ Андрей Турчак, депутаты ГД Павел Крашенинников и Александр Хинштейн. На данный момент Уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение. При этом наказание действует тогда, когда преступление совершается против подростка младше 14 лет, а преступник уже был судим за аналогичное деяние.

Ранее на Урале рецидивист ответит перед судом за изнасилование и убийство 11-летней девочки. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Материалы уголовного дела переданы в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.