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Карпин оценил готовность футболистов сборной России к матчам отбора ЧМ-2022
Спорт
Карпин оценил готовность футболистов сборной России к матчам отбора ЧМ-2022
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 6 октября. Игроки российских клубов «Локомотива» и «Зенита» приехали в сборную России не в лучшем состоянии после поражений их команд в Российской Премьер-Лиге.

Невозможно отключиться от происходящего в клубах, это нормально, признался главный тренер команды Валерий Карпин. Сейчас временно нужно забыть про свои родные клубы и сосредоточиться на игре в сборной. Об этом рассказал главный тренер . По словам Карпина, к играм великолепно готов Алексей Миранчук, а также хорошее впечатление на тренировках произвел защитник Сергей Терехов.

Футбольный клуб «Локомотив» ранее объявил бывшего игрока «железнодорожников» и сборной России Дмитрия Лоськова временно исполняющим обязанности главного тренера. Это произошло после того, как с сербским наставником команды Марко Николичем был расторгнут контракт после пяти поражений подряд в чемпионате России.

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