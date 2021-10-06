Финансовые организации смогут подключаться к СБП по агентской схеме

Москва, 6 октября. Банковские агенты (например, Robokassa или Qiwi) получили возможность подключать своих клиентов-юрлиц к СБП для приема средств, сообщили в НСПК.

QR-коды позволят вывести из тени новый сегмент, поскольку услугами этих финансовых организаций нередко пользуются компании с большим оборотом наличных, информируют «Известия».

Уже несколько компаний рассматривают возможность реализации нового функционала, он уже протестирован и реализован, отметили специалисты. В ЦБ подчеркнули, что такая возможность является удобным каналом для торгово-сервисных предприятий, который был реализован по запросу участников рынка, однако выбор канала подключения остается за торговой точкой в зависимости от ее бизнес-модели или механизма работы ее торговой площадки. Ранее ЦБ также сообщил, что понизил официальные курсы доллара и евро на 6 октября.