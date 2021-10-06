Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 00:41
00:30
Общество
Новые правила МЧС о противопожарной защите вступили в силу в России
00:29
Политика
АПЭК допустил скорое обновление губернаторского корпуса в России
00:25
Экономика
Количество признанных банкротами россиян увеличилось за год в два раза
00:23
Экономика
Россияне потратили 265 млрд рублей на недвижимость за восемь месяцев 2021 года
00:21
Общество
Минстрой собирается разработать критерии стандартного жилья с мебелью
00:20
Общество
Роспотребнадзор предложил ввести маркировку продуктов с избытком соли и сахара
00:18
Общество
Депутаты «Единой России» предложили ужесточить наказание за изнасилование детей
00:14
Спорт
Карпин оценил готовность футболистов сборной России к матчам отбора ЧМ-2022
00:13
Экономика
Финансовые организации смогут подключаться к СБП по агентской схеме
00:11
Общество
Регионы России получат 1 млрд рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора
Все новости

Регионы России получат 1 млрд рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора
Общество
Регионы России получат 1 млрд рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора
portal.petrozavodsk-mo.ru  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Москва, 6 октября. Российское правительство выделило 46 регионам по 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минприроды и ППК РЭО проследить за оперативным получением регионами средств, а также за контролем их использования. Абрамченко отметила, что развитие этой инфраструктуры приблизит страну к переходу на экономику замкнутого цикла, передает телеканал «360».

Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что организация будет тщательно следить за целевым использованием средств. Он добавил, что к 2030 году Россия должна достигнуть сортировки 100% мусора.

Абрамченко напомнила, что уже более 30% населения России участвуют в раздельном сборе мусора. По ее словам, новая мера поддержки регионов позволит повысить показатель, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Регионы России получат 1 млрд рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора
мусор отходы переработка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru