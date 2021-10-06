Регионы России получат 1 млрд рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора

Москва, 6 октября. Российское правительство выделило 46 регионам по 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минприроды и ППК РЭО проследить за оперативным получением регионами средств, а также за контролем их использования. Абрамченко отметила, что развитие этой инфраструктуры приблизит страну к переходу на экономику замкнутого цикла, передает телеканал «360».

Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что организация будет тщательно следить за целевым использованием средств. Он добавил, что к 2030 году Россия должна достигнуть сортировки 100% мусора.

Абрамченко напомнила, что уже более 30% населения России участвуют в раздельном сборе мусора. По ее словам, новая мера поддержки регионов позволит повысить показатель, передает RT.