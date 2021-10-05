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Неподходящая косметика сделала лицо Трампа оранжевым в 2017 году
Политика
Неподходящая косметика сделала лицо Трампа оранжевым в 2017 году
flickr.com  /  The White House

Вашингтон, 5 октября. Бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что экс-президент США Дональд Трамп во время поездки в Саудовскую Аравию в мае 2017 года воспользовался не той пудрой.

Лицо республиканца во время визита имело неестественно оранжевый оттенок, который отметили многие СМИ. Они предположили, что политик провел слишком много времени в солярии. Сам же бывший американский лидер объяснил такой цвет кожи игрой света. Экс-пресс-секретарь Белого дома в своих мемуарах раскрыла секрет нашумевшего «окраса» — Трампу, который не появляется на публике без косметики, пришлось позаимствовать пудру у своего пресс-секретаря.

Его личный помощник Джон Макэнти не взял с собой косметичку в ту поездку, и Трамп обратился за помощью к Гришэм. По ее словам, тогда каждый день лицо президента формировалось при помощи косметических средств, как если бы ему предстояло каждый день выступать на телевидении. Что, по мнению бывшего пресс-секретаря, является отчасти правдой.

Недавно Трамп потребовал у комитета Пулитцеровской премии отозвать награды у газет New York Times и Washington Post за расследования 2018 года о «вмешательстве России» в выборы в США. По его словам, такие утверждения не имеют под собой оснований.

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Дональд Трамп косметика лицо
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