Неподходящая косметика сделала лицо Трампа оранжевым в 2017 году

Вашингтон, 5 октября. Бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что экс-президент США Дональд Трамп во время поездки в Саудовскую Аравию в мае 2017 года воспользовался не той пудрой.

Лицо республиканца во время визита имело неестественно оранжевый оттенок, который отметили многие СМИ. Они предположили, что политик провел слишком много времени в солярии. Сам же бывший американский лидер объяснил такой цвет кожи игрой света. Экс-пресс-секретарь Белого дома в своих мемуарах раскрыла секрет нашумевшего «окраса» — Трампу, который не появляется на публике без косметики, пришлось позаимствовать пудру у своего пресс-секретаря.

Его личный помощник Джон Макэнти не взял с собой косметичку в ту поездку, и Трамп обратился за помощью к Гришэм. По ее словам, тогда каждый день лицо президента формировалось при помощи косметических средств, как если бы ему предстояло каждый день выступать на телевидении. Что, по мнению бывшего пресс-секретаря, является отчасти правдой.

Недавно Трамп потребовал у комитета Пулитцеровской премии отозвать награды у газет New York Times и Washington Post за расследования 2018 года о «вмешательстве России» в выборы в США. По его словам, такие утверждения не имеют под собой оснований.