СПЧ обсудит с ФСИН надругательства в саратовской тюрьме

Москва, 5 октября. Представители СПЧ обговорят с руководством ФСИН информацию о насилии над заключенными в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

Член Совета при Президенте России по правам человека Андрей Бабушкин сообщил в беседе с РИА Новости, что на этой неделе он планирует встретиться с замдиректора ФСИН. Правозащитник намерен поставить перед представителем службы вопрос о направлении его и главы «Комитета против пыток» Игоря Каляпина в туберкулезную больницу.

«Это нужно для выяснения информации о насилии над заключенными, а также для того, чтобы мы могли убедиться в том, что идет полноценное расследование», — заявил Бабушкин.

Представитель СПЧ сообщил, что встреча пройдет на этой неделе. Поездка намечена на 20-е октября.

Бабушкин признался, что СПЧ получил информацию о пытках в саратовской ОТБ-1 раньше, чем она была опубликована в СМИ. Это позволило изъять документацию, подтверждающую пытки.

Ранее генпрокуратура организовала проверку после появления видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области. Предметом организованной проверки стало соблюдение прав осужденных и их безопасности в колониях УФСИН региона.