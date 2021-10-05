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СПЧ обсудит с ФСИН надругательства в саратовской тюрьме

  /   Обновлено: 05 октября 2021 23:41
Происшествия
СПЧ обсудит с ФСИН надругательства в саратовской тюрьме
pixabay.com  /  Ichigo121212

Москва, 5 октября. Представители СПЧ обговорят с руководством ФСИН информацию о насилии над заключенными в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

Член Совета при Президенте России по правам человека Андрей Бабушкин сообщил в беседе с РИА Новости, что на этой неделе он планирует встретиться с замдиректора ФСИН. Правозащитник намерен поставить перед представителем службы вопрос о направлении его и главы «Комитета против пыток» Игоря Каляпина в туберкулезную больницу.

«Это нужно для выяснения информации о насилии над заключенными, а также для того, чтобы мы могли убедиться в том, что идет полноценное расследование», — заявил Бабушкин.

Представитель СПЧ сообщил, что встреча пройдет на этой неделе. Поездка намечена на 20-е октября.

Бабушкин признался, что СПЧ получил информацию о пытках в саратовской ОТБ-1 раньше, чем она была опубликована в СМИ. Это позволило изъять документацию, подтверждающую пытки.

Ранее генпрокуратура организовала проверку после появления видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области. Предметом организованной проверки стало соблюдение прав осужденных и их безопасности в колониях УФСИН региона.

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фсин спч издевательства саратовская тюрьма
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