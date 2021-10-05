Париж, 5 октября. Газопровод «Северный поток — 2» приведен в состояние полной готовности. Оператор заявил, что он будет заполняться постепенно, согласно кадастру.

Первая нитка «СП-2» уже прошла пусконаладочные работы. Эту новость обсудили читатели французского издания Le Figaro.

«Если 1 сентября 1000 кубометров газа стоили 614 долларов, то в конце месяца — уже более чем 1030 долларов… Неплохо для ЕС, тогда как для Сербии 1000 кубометров все равно будут стоить 260 долларов, потому что Сербия не вводила санкции против России. Спасибо Владимиру Путину!» — отметил Vieille Canaille — Gentilhomme.

Пользователь respect et liberté считает, что Украина, как государство, стала нищей. Газопровод для нее был единственным средством для выживания. Без этого козыря ради нее никто и двигаться не начнет. Москва эффектно обыграла Киев.

«Лучше сотрудничать с Россией, чем с США!» — подчеркнул DARIUS47.

Philippe VERNON считает, что лучше зависеть от страны из Европы. США для него — не лучший вариант.

Ранее экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода заявил, что прокачки газа в «Северном потоке — 2» вселили европейцам оптимизм.