Генпрокурора Молдавии Стояногло задержали из-за подозрений в коррупции

Кишинев, 5 октября. Молдавского генерального прокурора Александра Стояногло задержали из-за подозрений в коррупции и превышении служебных полномочий.

Информацию об этом сообщил прокурор Антикоррупционной прокуратуры Виктор Фуртунэ. Ранее Стояногло и его заместители были отстранены от должности из-за подозрений в коррупции.

В здании генпрокуратуры во вторник сотрудники службы безопасности провели обыски в рабочем кабинете Стояногло. По словам Фуртунэ, он был задержан на 72 часа, далее возможно будет подан запрос на продление срока задержания. На вопрос журналистов прокомментировать ситуацию Стояногло ответил, что это политическая месть со стороны президента.

Ранее стало известно, что бывшего прокурора Железнодорожного района Хабаровска осудили по обвинению в коррупции и взяточничестве. Ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, передает RT.