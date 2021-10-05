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Генерал ВСУ Кихтенко предрек Украине разгром в случае войны в Донбассе
Политика
Генерал ВСУ Кихтенко предрек Украине разгром в случае войны в Донбассе
facebook.com  /  Операция объединенных сил

Киев, 5 октября. Украина может быть разгромлена из-за попытки военного решения конфликта в Донбассе, заявил командующий ВСУ, экс-глава Донецкой области, генерал Александр Кихтенко.

Украина должна пойти на уступки, чтобы конфликт в Донбассе был урегулирован. Об этом Кихтенко заявил на телеканале «Первый независимый».

«Нужно оставить, пожалуй, только одну "красную линию", за которую не переходить. Это изменения в Конституцию и создание отдельных республик в составе Донецкой области», — сообщил он.

По словам Кихтенко, в регионе сильно ухудшилась ситуация, и Украина должна будет уступить сильно больше, чем могла в 2015 году. При этом силой этот конфликт не решить. Военная операция может закончиться серьезным поражением.

Ранее полпред РФ Борис Грызлов заявил, что делегация Киева саботирует переговоры по Донбассу. По словам Грызлова, Украина доводит до абсурда переговорные процессы, передает RT.

Украинские силовики ведут обстрелы республик из минометов и гранатометов. ВСУ атаковали с беспилотника объекты инфраструктуры в ЛНР. СБУ и военные проведут контрдиверсионные рейды в зоне ООС.

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всу донбасс конфликт
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