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Газета «Комсомольская правда» закрывает свое представительство в Белоруссии

  /   Обновлено: 05 октября 2021 22:33
Общество
Газета «Комсомольская правда» закрывает свое представительство в Белоруссии
youtube.com  /  Комсомольская Правда

Москва, 5 октября. «Комсомольская правда» после анализа событий последней недели приняла решение закрыть свое представительство в Минске. Об этом сообщается на сайте российской газеты.

Подчеркивается, что филиал «КП» ЗАО «БелКП-ПРЕСС» в Минске перестает работать. Сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях «Комсомольской правды», говорится в сообщении.

Ранее главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин подтвердил информацию о пропаже журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко. Позже стало известно, что его нашли в минском изоляторе.

Согласно предъявленному сотрудниками КГБ постановлении значатся две статьи уголовного кодекса республики. Речь идет о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти. Спецпредставитель издания полетит в Минск для выяснения ситуации.

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