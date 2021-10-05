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Восстановительные работы начались на месте схода вагонов в Гатчине

  /   Обновлено: 05 октября 2021 22:34
Происшествия
Восстановительные работы начались на месте схода вагонов в Гатчине
Пресс-служба ОЖД

Гатчина, 5 октября. На станции Гатчина-Товарная-Балтийская, где пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов, начались работы по восстановлению. Информацию об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

На месте ЧП организованы работы по устранению течи стравливающего клапана одной из цистерн. Специалисты обрабатывают места разлива на рельсах. Согласно данным, угроза экологической безопасности отсутствует. Восстановительные поезда участвуют в подъеме сошедших вагонов. После этого дорожники будут чинить поврежденную инфраструктуру.

Ранее на одной из станций Октябрьской железной дороги при проведении маневренных работ вагоны поезда сошли с рельсов. В результате инцидента опрокинулись цистерны с жидкостью. Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Пассажирские поезда курсируют по расписанию. В настоящее время на месте работают специальные службы.

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поезд вагоны работы
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