Восстановительные работы начались на месте схода вагонов в Гатчине

Гатчина, 5 октября. На станции Гатчина-Товарная-Балтийская, где пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов, начались работы по восстановлению. Информацию об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

На месте ЧП организованы работы по устранению течи стравливающего клапана одной из цистерн. Специалисты обрабатывают места разлива на рельсах. Согласно данным, угроза экологической безопасности отсутствует. Восстановительные поезда участвуют в подъеме сошедших вагонов. После этого дорожники будут чинить поврежденную инфраструктуру.

Ранее на одной из станций Октябрьской железной дороги при проведении маневренных работ вагоны поезда сошли с рельсов. В результате инцидента опрокинулись цистерны с жидкостью. Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Пассажирские поезда курсируют по расписанию. В настоящее время на месте работают специальные службы.