Аддис-Абеба, 5 октября. Соединенные Штаты Америки призвали Совет Безопасности ООН провести открытое заседание для обсуждения депортации персонала Организации Объединенных Наций из Эфиопии. Несмотря на то что Министерство иностранных дел Эфиопии сразу после инцидента опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило о многократных нарушениях выдворенных работников, Вашингтон требует отдельного разбирательства.

При этом США полностью игнорирует проблему гуманитарного кризиса, охватившего страну. Вместо восстановления каналов поставки продовольствия и медикаментов коллективный Запад пытается оправдать сотрудников ООН, обвиненных в пособничестве боевикам.

Персонал Организации уличили в перенаправлении продовольственной помощи и автотранспорта сепаратистам из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ)

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Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о необходимости прийти к мирному решению сложившейся проблемы, так как недоверие между Организацией и правительством Эфиопии может создать прецедент в других регионах.

Руководство ООН игнорирует многочисленные обращения эфиопских властей о бесчинствах боевиков и замалчивает преступления сепаратистов. Никаких обсуждений на основе этих сообщений Совбез не планирует.

Вопросы, связанные с африканской республикой, не в первый раз встают на повестке международного сообщества. Ранее Совет Безопасности провел заседание по теме вооруженного конфликта в Эфиопии, однако итоги мероприятия не принесли никакого результата.

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Вместо решения реальных проблем ООН занимается бесполезными дискуссиями. Заседание по тыграйскому вопросу, прошедшее 2 июля, также не смогло положить конец межэтническим столкновениям в африканской стране. Многочасовое обсуждение вопроса не дало каких-либо четких выводов касательно стремительно ухудшающейся ситуации.