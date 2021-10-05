Сервисы Facebook могли стать жертвой своей слишком сложной инфраструктуры

Москва, 5 октября. Сбой в работе в Facebook, WhatsApp и Instagram стал результатом усложненной инфраструктуры компании. Об этом заявил профессор Открытого университета Каталонии Жорди Серра Руис.

Специалист в беседе с РИА Новости отметил, что произошедшее является нормой в больших компаниях. Подобные вещи случаются с ними из-за большой инфраструктуры, которая не может быть полностью безошибочна.

«Простая программа, которая осуществляет какую-либо внутреннюю задачу, о которой никто не подумал, может заблокировать сеть, если изменятся условия сети и это не будет учитываться», — подчеркнул каталонский профессор.

Специалист обратил внимание, что в крупных компаниях тестирование перед изменениями проводятся всегда. Однако в ситуации с данным масштабным сбоем изменение конфигурации остальных систем спровоцировало прекращение функционирования системы связи. Руис полагает, что какой-то момент не был учтен.

Специалист напомнил, что официальная версия произошедшего — изменение или обновление серверов BGP (Border Gateway Protocol, протокол граничного шлюза). По его словам, к ним есть доступ лишь у авторизированного персонала.

«Но люди, которые имеют доступ, могли это сделать, как в любой компании», — ответил специалист на вопрос о саботаже.

Комментируя проблемы на других ресурсах и необходимость подготовиться к этому в будущем, Руис напомнил о ситуации с Telegram. Мессенджер перестал работать из-за наплыва пользователей после падения WhatsApp

«Проблема в том, что если падает WhatsApp, чтобы справиться с потоком, надо закупать больше серверов и т.д., что невыгодно экономически, если WhatsApp падает раз в два года», — добавил он.

Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет американская корпорация Facebook, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной стали ошибки в программном обновлении. Сотрудники компании не смогли попасть в помещение с серверами из-за проблем с электронными пропусками. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев отметил, что Россия в меньшей степени пострадала от глобального сбоя.