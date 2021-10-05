Малийский политик Биттар назвал Францию завуалированным врагом и призвал вывести войска

Бамако, 5 октября. Пресс-секретарь партии M5-RFP Эмиль Биттар заявил в эфире радиостанции RFI, что французы являются для Мали завуалированным врагом, который должен немедленно покинуть территорию страны.

«Сохранение присутствия армии Пятой республики — неоколониализм в чистом виде. В настоящее время жители не получают никакой пользы от присутствия его легионеров, а террористическая активность только возрастает. По этой причине наши власти предпочитают взаимодействовать с русскими, чем иметь врагов, замаскированных под друзей», — высказал мнение политик.

При этом Эмиль Биттар уточнил, что не испытывает негатива по отношению к французскому народу, его раздражают исключительно действия представителей Елисейского дворца, которые считают, что имеют право диктовать африканским государствам политическую волю и бесцеремонно вторгаться на их территорию.

«Это завуалированные враги, которым давно пора указать на дверь. И мы будем действовать до конца, только нам решать, как и с кем двигаться дальше. Париж должен уйти», — подытожил представитель M5-RFP.

Ранее малийский блогер BaronTre осудил бывшую метрополию за дезинформационную кампанию, инициированную против местных властей. В соцсетях и новостных ресурсах появились фейки о том, что жители африканского государства якобы нуждаются в военном присутствии Пятой республики. Однако вбросы не имеют ничего общего с реальностью.