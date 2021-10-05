Пресс-секретарь главы ЦАР заявил о всесторонней поддержке российских инструкторов

Банги, 5 октября. Пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем провел брифинг для СМИ, во время которого прокомментировал публикацию доклада независимой комиссии о преступлениях, совершенных в отмщении жителей страны. Чиновник утверждает, что документ сфабрикован.

«Все, что говорится, о якобы имевших место превышениях полномочий, не соответствует действительности и направлено на то, чтобы поставить под сомнение успехи нашей армии и партнеров из Руанды и России. Более того, на Западе пытаются обелить боевиков, которые и в настоящее время продолжают совершать преступления, грабить, насиловать и убивать. От имени президента республики я, Альберт Ялоке Мокпем категорически отвергаю обвинения в адрес наших союзников. Они активно тренируют бойцов FACA, которые, в свою очередь, выслеживают радикалов, и эта работа горячо приветствуется населением», — заявил пресс-секретарь.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

При этом чиновник добавил, что все преступления совершаются членами конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), которые должны понести заслуженное наказание.

«Мы видим информационную кампанию, откровенно направленную на дестабилизацию обстановки внутри ЦАР за счет дискредитации власти и наших партнеров», — заключил Мокпем.

Ранее стало известно, что Франция и западные страны пытаются сорвать грядущий общенациональный диалог в Центральноафриканской Республике посредством подконтрольных СМИ вроде RFI, Figaro, AFP, Le Monde, France 24.