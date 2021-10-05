Журналисты южноафриканского издания City Press обвинили короля зулусов в инцесте

Претория, 5 октября. Короля зулусов Мисизулу Казвелитини обвинили в инцесте. Южноафриканские журналисты издания City Press уверены, что как минимум двух детей он зачал с родственницей его покойной матери.

Заключение брака и отношения интимного характера с членами семьи не нарушают законов ЮАР, однако они табуированы среди большинства этнических общин. У зулусов инцест считается аморальным поступком. Половая близость с родственницей может испортить репутацию королевского дома.

Ссылаясь на анонимные источники, корреспонденты рассказали, что короля Казвелитини не раз характеризовали как «пьяницу и любителя вечеринок». Представитель династии в пресс-релизе, опубликованном после предъявления обвинений, не подтвердил эти утверждения, но и не опроверг их.

Особо остро на поступившую информацию отреагировал сводный брат короля. Принц Токозани еще в мае выражал недовольство по поводу назначения Казвелитини главой монархии зулусов после смерти бывшего лидера Гудвилла Звелитини.