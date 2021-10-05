Страны Африки укрепили позиции в рейтинге Глобального инновационного индекса

Женева, 5 октября. Аналитики Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) совместно с партнерами опубликовали Глобальный инновационный индекс 2021 года.

Исследование показало, что на Черном континенте к югу от Сахары лидируют Маврикий, ЮАР, Кения, Кабо-Верде и Танзания. Пятерка стран вошла в топ-100 рейтинга. Далее расположились Намибия, Руанда, Малави, Мадагаскар, Зимбабве и Буркина-Фасо.

Глобальный инновационный индекс показал, что правительства и предприятия многих африканских государств значительно увеличили количество инвестиций, несмотря на экономические потери, вызванные пандемией COVID-19. Согласно исследованию, вложения в перспективные проекты облегчают многопрофильное восстановление государств, пострадавших от коронавирусной инфекции.

«Несмотря на происходящие в мире события, многие секторы продемонстрировал замечательную устойчивость. Особенно те, кто сделал акцент на развитие цифровизации, технологий и инноваций», — заявил генеральный директор WIPO Дарен Тан.

Ранее Россия увеличила экспорт колбасы в страны Африки. Аналитики считают, что к концу 2021 года объем закупок отечественной продукции государствами Черного континента превысит 55000 тонн.