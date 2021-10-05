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WSJ оценила результаты работы главы ФЗНЦ Максима Шугалея в Афганистане
Весь мир
WSJ оценила результаты работы главы ФЗНЦ Максима Шугалея в Афганистане
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей одним из первых прибыл в Афганистан, когда власть в стране захватило радикальное движение «Талибан»1 (запрещено в РФ). На ход работы ученого в южноазиатской республике обратила внимание газета The Wall Street Journal (WSJ).

Талибы пришли к власти в Афганистане в середине августа — после масштабной кампании, начавшейся на фоне бегства американских военных из региона. Вторая половина месяца стала фактически переломной для республики — из нее поступали весьма противоречивые сведения, достоверность которых постоянно ставилась под сомнение. Чтобы выяснить, какая на самом деле обстановка складывается в столице страны Кабуле, туда направился известный российский ученый.

WSJ оценила результаты работы главы ФЗНЦ Максима Шугалея в Афганистане
Федеральное агентство новостей  / 

Как отмечают журналисты, находясь в Кабуле, глава ФЗНЦ поддерживал контакт с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. Он также делился деталями пребывания Шугалея в афганской столице.

«Американцы бегут как крысы, подумав, что корабль тонет, — отмечал тогда предприниматель. <…> Максим в Кабуле проводит встречи и спокойно гуляет по улицам города. На вопрос, не опасно ли это, говорит, что это не более опасно, чем выйти на первомайскую демонстрацию – там локтем кто-нибудь задеть может».

Впрочем, по словам журналистов WSJ, еще одной из задач визита Шугалея в Кабул было выяснить, существуют ли дальнейшие перспективы сотрудничества России с новыми афганскими властями.

«Господин Шугалей встретился с высшими должностными лицами исламистской группировки и провел опросы общественного мнения и интервью, чтобы определить, в чем могут заключаться возможности Москвы», — пишут журналисты.

WSJ оценила результаты работы главы ФЗНЦ Максима Шугалея в Афганистане
Максим Шугалей  / 

Аналитики WSJ обратили внимание на тот факт, что в рамках своего визита в республику глава ФЗНЦ провел свыше 100 интервью с местными жителями, а также встретился с представителем «Талибана» Забихуллой Муджахидом.

«Для меня было важно понять, есть ли предпосылки для того, чтобы талибы сформировали полноценное государство. Я могу сказать, что у большинства людей есть позитивные ожидания», — цитирует СМИ заявление Шугалея.

Стоит отметить, что сразу после нашумевших событий в Афганистане глава ФЗНЦ оказался одним из немногих источников достоверной информации о ситуации в стране. При этом он не только объективно освещал все происходящее, но и интересовался мнением местных жителей о дальнейшем будущем республики, а также стал фактически первым из российских специалистов, которые вступили в диалог с новыми властями Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан шугалей фзнц
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