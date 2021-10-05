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Instagram разрешил публиковать видеоролики до 60 минут в ленте
Технологии
Instagram разрешил публиковать видеоролики до 60 минут в ленте
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Менло-Парк, 5 октября. Социальная сеть Instagram разрешила пользователям публиковать в ленте ролики хронометражем до 60 минут, ранее функция была доступна только в IGTV.

Соцсеть переименовала приложение IGTV в Instagram TV. Теперь размещенные в основной ленте соцсети видеоролики могут длиться до 60 минут. Ранее такая продолжительность видео была доступна только в IGTV. Теперь для публикации и просмотра длинных видео пользователям не придется выходить из основного приложения, сообщает The Verge.

Приложение IGTV было представлено в июне 2018 года. Оно могло стать мобильным эквивалентом YouTube. Но более длинный формат видео не прижился, а всего через два месяца после выхода IGTV в США был запущен TikTok, отмечает издание. С тех пор Instagram направил усилия на конкуренцию с новым игроком на рынке и его короткими роликами.

Ранее пользователи начали массово жаловаться на проблемы в работе социальных сетей. Проблема затронула Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Руководители ресурсов извинились за перебои и попросили пользователей потерпеть.

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