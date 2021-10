Известного эфиопского журналиста Вальдеиса задержали за освещение митинга в Аддис-Абебе

Аддис-Абеба, 5 октября. Полиция Эфиопии задержала сооснователя издания Ethiopia Insider Тесфалема Вальдеиса. Журналист опубликовал видеорепортаж об акции протеста народа оромо на праздновании Ирреча в столице республики.

Ранее корреспондента объявили пропавшим без вести.

Tesfalem Waldyes, a renowned journalist and founder of @EthiopiaInsider, is missing starting from yesterday. His colleagues and friends couldn't find him after he reported the Irreechaa festival in Addis Ababa. His plan today was to report the festival in Bishoftu. pic.twitter.com/mSUN5Hw3Hm