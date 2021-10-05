Известного эфиопского журналиста Вальдеиса задержали за освещение митинга в Аддис-Абебе

Аддис-Абеба, 5 октября. Полиция Эфиопии задержала сооснователя издания Ethiopia Insider Тесфалема Вальдеиса. Журналист опубликовал видеорепортаж об акции протеста народа оромо на праздновании Ирреча в столице республики.

Ранее корреспондента объявили пропавшим без вести.

Tesfalem Waldyes, a renowned journalist and founder of @EthiopiaInsider, is missing starting from yesterday. His colleagues and friends couldn't find him after he reported the Irreechaa festival in Addis Ababa. His plan today was to report the festival in Bishoftu. pic.twitter.com/mSUN5Hw3Hm — Befekadu Z.H.T. | በፍቃዱ ዘ. (@befeqe) October 3, 2021

«Тесфалем Вальдеис отсутствует со вчерашнего дня. Его коллеги и друзья не могут найти его, после того как он сообщил о митинге на фестивале Ирреча в Аддис-Абебе. Он хотел рассказать о произошедших событиях».

Подробности о местонахождении журналиста сообщил Мулиса Абдисса, заместитель начальника отдела федеральной полиции по расследованию преступлений:

«В настоящее время Вальдеис находится в следственном изоляторе, расположенном в районе Мехико. С ним не происходит ничего плохого. Мы ведем расследование, вам не о чем беспокоиться».

Опубликованное корреспондентом видео быстро стало вирусным. Оно набрало более 22000 лайков и 6000 комментариев. Через некоторое время после обретения роликом популярности полиция провела обыск в доме журналиста.

Ранее посольство России поздравило жителей Эфиопии с традиционным праздником Ирреча. Его отмечают сразу после окончания сезона дождей.