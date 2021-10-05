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Известного эфиопского журналиста Вальдеиса задержали за освещение митинга в Аддис-Абебе
Весь мир
Известного эфиопского журналиста Вальдеиса задержали за освещение митинга в Аддис-Абебе
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 5 октября. Полиция Эфиопии задержала сооснователя издания Ethiopia Insider Тесфалема Вальдеиса. Журналист опубликовал видеорепортаж об акции протеста народа оромо на праздновании Ирреча в столице республики.

Ранее корреспондента объявили пропавшим без вести.

«Тесфалем Вальдеис отсутствует со вчерашнего дня. Его коллеги и друзья не могут найти его, после того как он сообщил о митинге на фестивале Ирреча в Аддис-Абебе. Он хотел рассказать о произошедших событиях».

Подробности о местонахождении журналиста сообщил Мулиса Абдисса, заместитель начальника отдела федеральной полиции по расследованию преступлений:

«В настоящее время Вальдеис находится в следственном изоляторе, расположенном в районе Мехико. С ним не происходит ничего плохого. Мы ведем расследование, вам не о чем беспокоиться».

Опубликованное корреспондентом видео быстро стало вирусным. Оно набрало более 22000 лайков и 6000 комментариев. Через некоторое время после обретения роликом популярности полиция провела обыск в доме журналиста.

Ранее посольство России поздравило жителей Эфиопии с традиционным праздником Ирреча. Его отмечают сразу после окончания сезона дождей.

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африка эфиопия
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