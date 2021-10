Королевство Лесото отпраздновало 55 лет со дня получения независимости

Масеру, 5 октября. Жители Королевства Лесото отметили 55-ю годовщину независимости от Великобритании.

We salute the beautiful land of Lesotho as they celebrate 55 years of independence. Happy Independence Day Lesotho! #LesothoIndependenceDay #RugbyAfrica #Africa pic.twitter.com/zzeFUNTQCQ

В честь знакового события по всей стране прошли культурно-массовые мероприятия и торжественный парад.

Эпоха колонизации Лесото началась в 19-м веке, когда правящий вождь племени басуто Мошоэшоэ столкнулся с бурскими поселенцами, которые начали войну за территорию. Потеряв большую часть земель, лидер обратился к королеве Виктории. Она, в свою очередь, согласилась предоставить Басутоленду протекторат.

Однако после смерти вождя в 1870 году европейцы объявили Лесото одной из колоний Британской империи. Положение дел изменилось только после завершения Второй мировой войны, когда африканское королевство взяло курс на демократию. Осенью 1966 года государство-анклав получило полную свободу от колониализма.

Today, the small southern #African kingdom of #Lesotho celebrates 55 years of independence! ???????? The Basotho celebrate by dressing in the colors of their local districts and with festive song and #dance performances. Lesotho may be small, but it's home to a large textile industry. pic.twitter.com/JVcqhEVWDQ