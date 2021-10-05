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Королевство Лесото отпраздновало 55 лет со дня получения независимости
Весь мир
Королевство Лесото отпраздновало 55 лет со дня получения независимости
wikipedia.org  /  Vaiz Ha/CC BY 2.0

Масеру, 5 октября. Жители Королевства Лесото отметили 55-ю годовщину независимости от Великобритании.

В честь знакового события по всей стране прошли культурно-массовые мероприятия и торжественный парад.

Эпоха колонизации Лесото началась в 19-м веке, когда правящий вождь племени басуто Мошоэшоэ столкнулся с бурскими поселенцами, которые начали войну за территорию. Потеряв большую часть земель, лидер обратился к королеве Виктории. Она, в свою очередь, согласилась предоставить Басутоленду протекторат.

Однако после смерти вождя в 1870 году европейцы объявили Лесото одной из колоний Британской империи. Положение дел изменилось только после завершения Второй мировой войны, когда африканское королевство взяло курс на демократию. Осенью 1966 года государство-анклав получило полную свободу от колониализма.

Ранее День независимости отпраздновали жители Республики Мали. В Бамако и других крупных городах прошли торжественные шествия в честь завершения эпохи французского гнета.

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африка лесото
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