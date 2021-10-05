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Журналист Косырев: планы Китая на превращение в мировой центр талантов ударили по США
Политика
Журналист Косырев: планы Китая на превращение в мировой центр талантов ударили по США
Федеральное агентство новостей

Пекин, 5 октября. Китай нанес новый идеологический удар по «западной демократии». Такое мнение выразил журналист и востоковед Дмитрий Косырев.

Обозреватель РИА Новости описал сценарий нивелирования авторитета США в Китае. Журналист напомнил, что лидер КНР Си Цзиньпин сообщил о стратегии превращения страны в глобальный центр для профессиональных новаторов и талантов. Китай намерен оставить за собой технологическое первенство в мире.

Новая стратегия предполагает приоритет в виде человеческих ресурсов, которые будут развивать Поднебесную. Создание благоприятной среды для совершенствования талантов, продвижение тотального «духа науки и просвещения» станет основой такого курса. Провозглашенный КНР принцип идет в разрез с главными положениями западной демократии, где все люди обладают равными условиями, отмечает эксперт.

«Китай в скоро может выйти на первое место по технологиям, что нивелирует авторитет США», — подчеркивает Косырев.

Си Цзиньпин призвал к усилиям по превращению страны в крупный мировой центр талантов и инноваций. Стратегия лидера позволит реализовать социалистическую модернизацию к 2035 году и построить великий современный Китай во всех отношениях к 2050, прогнозирует обозреватель.

Эксперты полагают, что только Россия может спасти КНР в условиях энергетического кризиса. По мнению аналитиков, именно поэтому Пекин резко нарастил активность в российском направлении.

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китай запад демократия
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