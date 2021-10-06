Онищенко заступился за врачей, арестованных из-за смерти недоношенного младенца

Депутат Госдумы VII созыва, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко вновь выступил в защиту калининградских врачей, арестованных по делу об убийстве новорожденного. Речь идет о громком деле неонатологов Елены Белой и Элины Сушкевич, которых в 2018 году обвинили в убийстве недоношенного новорожденного мальчика в Калининградском роддоме №4. Врачи были оправданы судом присяжных, однако этот вердикт обжаловала прокуратура. Дело было направленно на новое рассмотрение и передано из Калининграда в Московскую область. Московский областной суд, сочтя, что во время первого процесса Белая и Сушкевич неоднократно нарушали предписанные им ограничения, в том числе апеллируя к СМИ, арестовал врачей до 4 января.

Геннадий Онищенко считает, что обвинения в сознательном убийстве врачами новорожденного с медицинской точки зрения выглядит малоубедительными, и отметил, что подобные истории должен рассматривать скорее не суд, а врачебная комиссия.

«К сожалению, так бывает, что мы теряем и новорожденных, и матерей, хотя, слава богу, материнская и детская смертность у нас в последние годы постоянно и неуклонно снижается. Тем не менее в случае глубокой недоношенности, а там, насколько я помню, речь идет о критическом весе в 700 грамм, младенческая смертность сохраняется на довольно высоком уровне», — отметил собеседник ФАН.

По мнению Онищенко, в случае смерти младенца, родившегося на 16 недель раньше срока с критически низким весом, летальный исход мог быть следствием естественных причин.

«Поэтому применение к врачам в ходе следствия такой меры, как арест и заключение в СИЗО, считаю неоправданно жестоким. Вряд ли медиков можно отнести к тем, для кого тюрьма — дом родной, и такую меру уже можно считать очень серьезным наказанием», — отметил он.

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Политик напомнил, что столь суровому наказанию медиков подвергли до решения суда, то есть с точки зрения закона Белая и Сушкевич являются невиновными.

«Поэтому я просто не понимаю, почему молчит корпоративное врачебное сообщество», — говорит Онищенко.

По мнению парламентария, подобные дела должны решаться при непосредственном участии профессионального медицинского сообщества с привлечением ведущих российских врачей в этой области.

«Другого пути я не вижу, если есть желание объективно разобраться в подобной истории. Пока же я просто не понимаю мотивов заключения врачей под стражу. Зачем? На кого они могут повлиять, находясь, например, под домашним арестом? Думаю, они и так уже запуганы и деморализованы. Это больше похоже на демонстрацию силы без достаточных на то оснований», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

По версии обвинения, в ноябре 2018 года врачи калининградского роддома Елена Белая и Элина Сушкевич не оказали своевременную помощь новорожденному мальчику, который родился глубоко недоношенным (23–24-я неделя беременности; вес около 700 грамм, такой показатель считается критическим), вследствие чего ребенок умер. По версии следствия, новорожденному был введен препарат, который вызвал смерть. Мать ребенка — гражданка Узбекистана, которая не наблюдалась в женской консультации, ранее у нее уже было два самопроизвольных выкидыша.

10 декабря 2020 года присяжные вынесли Белой и Сушкевич оправдательный вердикт. Прокуратура обжаловала приговор, и в мае 2021 года стало известно, что по решению апелляционного суда дело будет рассмотрено заново. Напомним, за Сушкевич и Белую публично заступался президент Национальной медицинской палаты РФ, «Детский доктор мира» Леонид Рошаль.