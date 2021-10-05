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Глушаков исключил отказ от игры за сборную России по футболу
Спорт
Глушаков исключил отказ от игры за сборную России по футболу
wikipedia.org  /  Кирилл Венедиктов / CC BY-SA 3.0

Московская область, 5 октября. Футболист подмосковного клуба «Химки» Денис Глушаков заявил журналистам, что не откажется от вызова в сборную России.

Спортсмен не стал комментировать решение игрока петербургского «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от игры за сборную. Глушаков отметил, что от него такого не дождаться. По его словам, каждый футболист мечтает играть за национальную команду и он много раз заявлял о желании вернуться в ее состав.

«Знаю Валерия Георгиевича по "Спартаку", он брал меня из "Локомотива". Нового для меня ничего нет, я все знаю из его требований. Некоторые вещи поменялись, но не глобально. У него есть свое видение футбола», — отметил Глушаков.

Глушаков также заявил, что готов выйти на поле с капитанской повязкой. Он отметил, что дело не в капитане и готов им быть, если выберет команда. Спортсмен рассказал, что еще не потерял желание играть в футбол, поэтому возраст не имеет значение на поле.

Игрок французского «Монако», россиянин Александр Головин не сможет сыграть в октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022 за сборную России из-за травмы бедра, полученной в домашнем матче с «Бордо».

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