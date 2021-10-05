Собчак высмеяла Лозу за недовольство полетом Пересильд в космос

Москва, 5 октября. Телеведущая Ксения Собчак иронично ответила поэту-песеннику Юрию Лозе, который жестко раскритиковал съемочную группу фильма «Экипаж» за полет на орбиту.

Экипаж корабля «Союз МС-19» прибыл на станцию МКС. В его состав вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Эта новость приковала к себе внимание россиян, но не все смогли разделить радость от исторического события. Так, певец Лоза отметил, что полет актрисы и режиссера на МКС якобы «дискредитируют профессию космонавтов».

«Ранее медийные персонажи неумело танцевали со звездами паркета, выходили на сцены академических театров, плавали на сцене с дельфинами, тусовались на манеже цирка и нарезали круги на льду. Я даже боюсь представить, какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем, и куда пригласят раскрученных дилетантов», — заявил артист.

Это высказывание привлекло внимание телеведущей Собчак. Звезда опубликовала пост в собственном Telegram-канале, где высмеяла едкую критику певца.

«Есть ли в наблюдаемой вселенной что-то более душное, чем Юрий Лоза и его экспертное мнение вообще обо всем?» — иронично поинтересовалась Собчак.

Съемочная группа готовится к работе над фильмом «Вызов» — производство займет 12 дней, затем экипаж отправится на Землю. Недавно стало известно, что режиссер Шипенко отснимет часть эпизодов в американском сегменте МКС с разрешения NASA.