Юлия Пересильд рассказала о столкновении со знаками судьбы до полета в космос

Москва, 5 октября. Звезда сериала «Медиатор» Юлия Пересильд вспомнила про сигналы, которые предсказали ее вылет на орбиту.

Пересильд во вторник вылетела на МКС со станции Байконур в составе съемочной группы картины «Вызов». Проект Первого канала и Роскосмоса стартовал в этом году, однако недавно актриса поняла, что сталкивалась с намеками на судьбу гораздо раньше. Об этом Пересильд рассказала в беседе с корреспондентом издания «7Дней».

«После съемок в фильме «Петровы в гриппе» у Кирилла Серебренникова нам подарили толстовки с фразой «Космос нас любит, космос нас манит». Мне все потом говорили: «Ой, ты такую прикольную толстовку для себя придумала». Вообще нет! Эта толстовка была сделана за год до того, когда началась история с космосом», — поделилась артистка.

Кроме того, звезда сталкивалась со знаками судьбы во время съемок в «Молоке», который недавно стартовал в прокате. 5 октября актриса отправилась на МКС, чтобы исполнить главную роль в картине «Вызов».

Пересильд уже прибыла на МКС и даже приняла участие в стыковке космического аппарата с российским модулем «Рассвет». Режиссер Клим Шипенко заснял этот эпизод, вероятно, для будущего фильма.